Γαλλία: Τον Καζνέβ βλέπει σήμερα ο Μακρόν, μετά από δύο μήνες με υπηρεσιακή κυβέρνηση

Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο οποίος θα μπορούσε να προβεί στον διορισμό πρωθυπουργού την Τρίτη, αναζητά ένα πρόσωπο στο οποίο δεν θα γίνει άμεσα πρόταση μομφής από την Εθνοσυνέλευση. Για τον λόγο αυτό απέκλεισε τον διορισμό της Λουσί Καστέ, που προτάθηκε από το Νέου Λαϊκό Μέτωπο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καζνέβ ήταν πρωθυπουργός επί Ολάντ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο μελλοντικός πρωθυπουργός του πρέπει επίσης να τα βρουν στους όρους της συμφωνίας τους, η οποία δεν πρέπει να είναι «μια συγκατοίκηση αντιπαράθεσης» αλλά μια «συνυπευθυνότητα», σύμφωνα με τον ηγέτη του Modem Φρανσουά Μπαϊρού.

«Είναι ένα πραξικόπημα κατά της δημοκρατίας», χαρακτηρίζει τις κινήσεις Μακρόν, η Μανόν Ομπρί ευρωβουλευτής της Ανυπότακτης Γαλλίας. «Οι πολιτικές του Εμανουέλ Μακρόν έχουν φέρει δυστυχία στη χώρα μας», πρόσθεσε.

«Ο Εμανουέλ Μακρόν χρησιμοποιεί κάθε πρόσχημα για να εμποδίσει το Νέο Λαϊκό Μέτωπο να κυβερνήσει. Πρώτα οι Ολυμπιακοί Αγώνες, μετά οι υπουργοί από το La France Insoumise…», συνεχίζει.

Για την ίδια, μόνο η Λουσί Καστέ, θα πρέπει να αναλάβει. «Υπερασπιζόμαστε τηΛουσί Καστέ γιατί ενσαρκώνει αυτό που θέλουμε να είμαστε», πρόσθεσε.

Η Μαρίν Λε Πεν, ηγέτιδα της Εθνικής Συσπείρωσης, επιμένει στη σύγκληση μιας έκτακτης συνεδρίασης της Εθνοσυνέλευσης. Την είχε ήδη ζητήσει μετά τις διαβουλεύσεις του Εμανουέλ Μακρόν στις 26 Αυγούστου.

«Με τη δύναμη των ψήφων περισσότερων από 11 εκατομμυρίων Γάλλων και Γυναικών, η ομάδα της οποίας προεδρεύω θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο οι βουλευτές να μην συνεδριάσουν εκτάκτως για να εκπληρώσουν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, όλες τις ευθύνες που μας έχουν αναθέσει οι συμπολίτες μας», ζήτησε εκ νέου στο Χ τη Δευτέρα.

