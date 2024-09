Ξέσπασμα οργής και απόγνωσης στο Ισραήλ μετά τον θάνατο των έξι ομήρων

Οι διαδηλώσεις στρέφονται κατά του Νετανιάχου, στον οποίο ογκούμενο τμήμα της ισραηλινής κοινωνίας χρεώνει τις ατελέσφορες διαπραγματεύσεις με την Χαμάς, τουλάχιστον στο σκέλος της απελευθέρωσης των ομήρων.

Οι διαδηλώσεις της Κυριακής είναι μόνο η αρχή καθώς για τη Δευτέρα τα συνδικάτα έχουν κηρύξει πανεθνική απεργία, καλώντας την κυβέρνηση να συμφωνήσει στη διάσωση των υπόλοιπων ομήρων της Χαμάς.

Ακόμη και το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ θα είναι κλειστό από τις 8:00 το πρωί, δηλώνει το συνδικάτο Histadrut που εκπροσωπεί 800.000 εργαζομένους. Η κυβέρνηση έχει ήδη προσφύγει κατά της απεργίας.

Μέχρι τις 11:30 το βράδυ, οι κυριακάτικες διαδηλώσεις ήταν σε γενικές γραμμές ειρηνικές. Διαδηλωτές έσπασαν πάντως τα μπλόκα της αστυνομίας, και απέκλεισαν έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο.

Ακούστηκαν συνθήματα όπως «ποιους προστατεύετε;» προς τους αστυνομικούς, και «ντροπή, ντροπή». Κάποιοι έβαλαν φωτιές στο δρόμο και φόρεσαν κίτρινες κορδέλες – σύμβολο αλληλεγγύης προς τους ομήρους.

Άνθρωποι θεάθηκαν να έχουν ανέβει σε λεωφορεία και κάδους απορριμμάτων ενώ άλλοι περικύκλωσαν κάποιον που φορούσε τη μάσκα του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, φωνάζοντας: «Ζωντανοί, ζωντανοί, τους θέλουμε ζωντανούς».

Στην Ιερουσαλήμ, ένα τεράστιο πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ένας 50χρονος διαδηλωτής είπε στο BBC ότι οι διαδηλώσεις ήταν πολύ μεγαλύτερες από άλλες προηγηθείσες. «Είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σήμερα», πρόσθεσε. «Μια διαφορετική κλίμακα από οτιδήποτε πριν».

Παρών στις διαδηλώσεις του Τελ Αβίβ και ο 24χρονος Γιοτάμ Πέερ, ο αδελφός του οποίου σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου από τις επιθέσεις τω τρομοκρατών της Χαμάς. «Όταν μάθαμε για τους έξι ομήρους, δεν μπορούσαμε να σιωπήσουμε άλλο. Δεν έχουμε πλέον επιλογή», είπε στο BBC.

Νωρίτερα ο Νετανιάχου επέμεινε σε σκληρή γραμμή, προειδοποιώντας τη Χαμάς ότι θα «ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς» μαζί της και προδιαγράφοντας ουσιαστικά νέα ανάφλεξη.

«Όποιος δολοφονεί ομήρους δεν θέλει συμφωνία», είπε ο Νετανιάχου, απειλώντας την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση: «Θα σας καταδιώξουμε, θα σας πιάσουμε και θα ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς».

«Θα αγωνιστούμε σε όλα τα μέτωπα εναντίον ενός βάναυσου εχθρού που θέλει να μας δολοφονήσει όλους. Το γεγονός πως η Χαμάς συνεχίζει να διαπράττει θηριωδίες όπως αυτές που διέπραξε στις 7 Οκτωβρίου, μάς αναγκάζει να κάνουμε τα πάντα ώστε να μην μπορεί πλέον να τις διαπράττει», είπε ακόμη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

⚡ #Israel Imploding ⚡

Yet another massive protest against @netanyahu as hundreds of thousands pour out onto the streets of #TelAviv to demand immediate resignation of prime minister #BenjaminNetanyahu for his dismal failure in protecting the people of #Israel

His… pic.twitter.com/27p2KAeehQ

— Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) September 1, 2024