Ισραηλινοί όμηροι: «Δολοφονήθηκαν βάναυσα» μία ή δύο ημέρες προτού ανασυρθούν μέσα από σήραγγα της Χαμάς

Αυτό αναφέρει στην ενημέρωσή του ο ισραηλινός στρατός που εντόπισε χθες τα πτώματά τους μέσα από μια σήραγγα στη Ράφα της νότιας Γάζας.

Οι έξι είχαν απαχθεί από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί, 97 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, 33 από τους οποίους έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον στρατό.

Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι είπε ότι οι έξι «δολοφονήθηκαν βάναυσα» από τη Χαμάς λίγο πριν φτάσουν τα ισραηλινά στρατεύματα, πιθανώς μόνο μία ή δύο μέρες πριν βρεθούν.

«Σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση… δολοφονήθηκαν βάναυσα από τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φτάσουμε σε αυτούς» είπε ο Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου.

«Τα πτώματα τους βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των μαχών στη Ράφα, σε μια σήραγγα, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από μια άλλη σήραγγα στην οποία σώσαμε τον Φαρχάν αλ-Κάντι πριν από λίγες ημέρες», είπε ο ίδιος.

Το IDF είπε ότι δεν γνώριζε την ακριβή τοποθεσία των ομήρων, αλλά είχε ενδείξεις για μια γενική περιοχή όπου θα μπορούσαν να κρατούνται οι έξι, και ως εκ τούτου «επιχειρούσε προσεκτικά» στην περιοχή.

«Από τη στιγμή που εντοπίστηκε ο Φαρχάν, δόθηκε εντολή στα στρατεύματα να λειτουργούν προσεκτικά ακόμη περισσότερο από ό,τι συνήθως, καθώς καταλαβαίναμε ότι μπορεί να υπάρχουν επιπλέον όμηροι στην περιοχή. Δεν είχαμε πληροφορίες για την ακριβή τοποθεσία των ομήρων», είπε ο Χάγκαρι.

Τα στρατεύματα άρχισαν να ερευνούν ένα συγκρότημα σήραγγας, περίπου 20 μέτρα κάτω από το έδαφος, το Σάββατο και βρήκαν τους ομήρους νεκρούς, το απόγευμα. Τα πτώματα τους εξήχθησαν από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για αναγνώριση.

Ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι δεν σημειώθηκαν συγκρούσεις με τρομοκράτες της Χαμάς μέσα στη σήραγγα και οι τρομοκράτες που πιθανότατα δολοφόνησαν τους έξι είχαν εγκαταλείψει την περιοχή. Ωστόσο, τα στρατεύματα πολέμησαν με τρομοκράτες πάνω από το έδαφος στην περιοχή όπου βρισκόταν η σήραγγα, σύμφωνα με τη ενημέρωση του IDF

The bodies of Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi, and Master Sergeant Ori Danino were found and recovered yesterday.

They were all taken hostage on October 7 and were murdered by the Hamas terrorist organization while in captivity… pic.twitter.com/9VWYHNX0Ks

