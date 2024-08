Κάμαλα Χάρις: Νέα «πρόσκληση» στον Τραμπ για ανοιχτά μικρόφωνα στο debate

Η Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ, έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν σε τηλεμαχία το οποίο θα φιλοξενήσει το δίκτυο ABC News στις 10 Σεπτεμβρίου. Σημείο αντιπαράθεσης είναι ωστόσο, αν κατά τη διάρκεια του debate τα μικρόφωνα θα είναι κλειστά όταν θα έρχεται η σειρά του άλλου να μιλήσει.

Η πλευρά της Χάρις δηλώνει ότι θα ήθελε τα μικρόφωνα και των δύο υποψηφίων να είναι ανοικτά σε όλη τη διάρκεια της μετάδοσης.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδίδεται στους συμβούλους του που δεν θα του επιτρέψουν τηλεμαχία με ανοιχτό το μικρόφωνο. Αν το ίδιο το επιτελείο του δεν τον εμπιστεύεται, ο αμερικανικός λαός σίγουρα δεν θα το κάνει»,

Ο Τραμπ είχε εκφράσει την προτίμησή του να έχει ανοιχτό το μικρόφωνο και είχε πει ότι δεν θα ήθελε να του το κλείσουν κατά την τελευταία τηλεμαχία απέναντι στον τότε υποψήφιο, τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Donald Trump is surrendering to his advisors who won’t allow him to debate with a live microphone. If his own team doesn’t have confidence in him, the American people definitely can’t.

We are running for President of the United States. Let’s debate in a transparent way—with the… https://t.co/mjyaiUTwAA

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 31, 2024