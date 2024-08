Δυτική Όχθη: «Άμεσο τερματισμό» της ισραηλινής επιχείρησης απαιτεί ο ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ ζήτησε επισταμένως τον «άμεσο» τερματισμό της μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης που διεξάγει ο στρατός του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τα δεινά των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας «πέραν» όσων μπορεί να «υπομείνει οποιονδήποτε ανθρώπινο ον».

Η επιχείρηση έχει κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες αμάχους, ενώ η βία στην περιοχή κλιμακώνεται.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις από την πλευρά τους ανακοίνωσαν πως σκότωσαν επτά παλαιστίνιους μαχητές τη δεύτερη ημέρα της επιχείρησης εναντίον ένοπλων κινημάτων, στην οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 16 άνθρωποι σε 48 ώρες.

Latest developments in the occupied West Bank, including Israel’s launch of large-scale military operations, are deeply concerning.

I strongly condemn the loss of lives, including of children, and I call for an immediate cessation of these operations. pic.twitter.com/ufTWrPcUT7

— António Guterres (@antonioguterres) August 29, 2024