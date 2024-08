Σεισμός 6,1 ρίχτερ στο Ελ Σαλβαδόρ – Αισθητός σε ακόμη 3 χώρες (βίντεο)

Ο σεισμός σημειώθηκε στον Ειρηνικό, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της πόλης Λα Λιμπερτάδ του Ελ Σαλβαδόρ, σε εστιακό βάθος 33,9 χιλιομέτρων, κατά την πρώτη εκτίμηση του αμερικανικού ινστιτούτου σεισμικών μελετών USGS.

Earthquake in El Salvador, look at this shocking image of the earthquake Magnitude 6.1 #earthquake #sismo #temblor #Terremoto pic.twitter.com/1tVIgo8cdx

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) εκτίμησε επίσης πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Σαν Σαλβαδόρ, όπως επίσης στη Γουατεμάλα, την Ονδούρα και τη Νικαράγουα.

❗️ – Images of the 6.1 magnitude earthquake that shook El Salvador on August 28 show the impacts of this tremor, whose epicenter occurred in the waters of the department of La Libertad.

The shock was also felt in Guatemala, Honduras and Nicaragua.

According to El Salvador’s… pic.twitter.com/D3U8UjjX9B

— The Informant (@theinformant_x) August 29, 2024