Τέλος στις ελπίδες για επιστροφή στο Erasmus βάζει η βρετανική κυβέρνηση

Η κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ διαψεύδει τις προσδοκίες περί σχεδίου επανένταξης της Βρετανίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, Erasmus.

Η Βρετανία εγκατέλειψε το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών στο πλαίσιο του Brexit, απόφαση που προκάλεσε οργή ακαδημαϊκών, νέων και ακτιβιστών και αίτημα για επιστροφή.

Όμως η αναθέρμανση των σχέσεων Λονδίνου – Βρυξελλών, πριν ακόμη από τις εκλογές στη Βρετανία, είχε οδηγήσει σε εικασίες ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα.

Ωστόσο, εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου σε δηλώσεις του στο Politico διαβεβαιώνει μεν ότι η εν γένει συνεργασία με την Ευρώπη θα συνεχιστεί ώστε τα κορυφαία πανεπιστήμια να περοσελκύουν τους λαμπρότερους φοιτητές, ωστόσο, όπως λέει: «δεν έχουμε σχέδια να ενταχθούμε ξανά στο πρόγραμμα Erasmus».

Σημειωτέον ότι πρεσβευτής της Γερμανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε δηλώσει στο POLITICO, νωρίτερα το καλοκαίρι, ότι η επανένταξη της Βρετανίας στο Erasmus θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε μια ευρύτερη Συμφωνία Ασφάλειας και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ.

Θέλουν και οι Βρετανοί αλλά..

Τα σχόλια της βρετανικής κυβέρνησης για το Erasmus έρχονται σε χρονική στιγμή που δημοσκόπηση διενεργηθείσα από το Politico δείχνει ότι το 51% των Βρετανών ψηφοφόρων πιστεύει ότι η επανένταξη στο πρόγραμμα θα ήταν μια καλή ιδέα, έναντι 15% που εναντιώνεται σε μια τέτοια προοπτική. Ένα 26% τοις εκατό θεωρεί, τέλος, τηρεί ουδέτερη στάση («ήταν ούτε καλή ούτε κακή ιδέα») και 9% «δεν γνωρίζει».

Η έρευνα, που διεξήχθη από το think tank More in Common, διαπίστωσε ότι οι ψηφοφόροι όλων των κομμάτων εκτός από το Reform του Νάιτζελ Φάρατζ υποστηρίζουν την επανένταξη της Βρετανίας στο Erasmus.

Είναι ενδεικτικό ότι μεταξύ των ψηφοφόρων που στήριξαν το Brexit ένα 38% ήταν υπέρ της επιστροφής στο Erasmus (και 26 τοις εκατό κατά), ενώ οι ψηφοφόροι της Παραμονής είναι υπέρ με ποσοστό 68% υπέρ έναντι μόλις 5% τοις εκατό κατά.

Πριν από τις ευρω-εκλογές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει μια «συζήτηση για την πιθανή επανασύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου με το Erasmus+».

«Σε περίπτωση που το ΗΒ δηλώσει ότι θα συνδεθεί με το Erasmus+, η Επιτροπή παραμένει ανοιχτή να εξετάσει αυτή τη διαδικασία μαζί με τους ομολόγους μας στο Ηνωμένο Βασίλειο», είχε ανακοινώσει η Κομισιόν.

«Ακόμη και ο Μπόρις Τζόνσον διαβεβαίωνε τους πάντες ότι «δεν υπάρχει απειλή για το πρόγραμμα Erasmus», επομένως είναι προφανώς αβάσιμο για την τρέχουσα κυβέρνηση να προσποιείται ότι έχει κάποια άνωθεν εντολή για να μείνει έξω», είχε πει ο Μάικ Γκάλσγουορτι, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κινήματος του Η.Β. και ιδρυτής του Scientists for EU.

«Πλέον δεν υπάρχει εμπόδιο»

«Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο τώρα. Το βρετανικό κοινό ψήφισε υπέρ της αλλαγής. Το άνοιγμα ευκαιριών για τους νέους με την Ευρώπη είναι σαφώς κάτι το οποίο θα ήθελαν να αλλάξουν. Οπότε το ερώτημα είναι – πού είναι το Erasmus;»

Το Erasmus+ παρέχει σε νέους από όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο την ευκαιρία να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Περίπου 7,1 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν λάβει μέρος στο πρόγραμμα από το 1987.