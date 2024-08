Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη διάσωση ομήρου της Χαμάς σε «σύνθετη επιχείρηση»

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, ο 52χρονος Qaid Farhan Alkadi διασώθηκε κατά τη διάρκεια «μιας σύνθετης επιχείρησης στη νότια Λωρίδα της Γάζας».

Ο στρατός του Ισραήλ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

First images of rescued Israeli hostage Qaid Farhan Alkadi in the hospital with his family pic.twitter.com/R6EvMuwQpc

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) August 27, 2024