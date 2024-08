Εσθονία: Εξετάζει την ενοικίαση των φυλακών της σε άλλες χώρες

Η υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας, Λίσα Πακόστα, εκτιμά ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε έσοδα ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg, τα τελευταία χρόνια η εγκληματικότητα στο κράτος των 1,3 εκατ. κατοίκων παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τις τρεις φυλακές της χώρας να παραμένουν μισοάδειες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Εσθονίας ευελπιστεί η ενοικίαση χώρων των φυλακών να ενισχύσει τα ταμεία.

Η νέα κυβέρνηση της Εσθονίας έχει προχωρήσει σε αυξήσεις στη φορολογία και σε περικοπές στον προϋπολογισμό. Επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να αποτρέψει πιθανές απειλές από τη Ρωσία.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του Bloomberg, στο παρελθόν η Νορβηγία είχε νοικιάσει χώρο σε ολλανδικές φυλακές λόγω έλλειψης διαθέσιμων χώρων στα σύνορά της.

Σύμφωνα με τους Times, εξάλλου, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης της Βρετανίας Άλεξ Τσαλκ είχε ερευνήσει παρόμοιο σχέδιο για ενοικίαση χώρων σε φυλακές της Εσθονίας προ ενός έτους.

Το υπουργικό συμβούλιο της Εσθονίας, πάντως, δεν έχει ακόμη αρχίσει να συζητά την πρόταση, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο προτού εφαρμοστεί. Επί του παρόντος, δεν είναι σαφές εάν το μέτρο θα έχει αρκετή υποστήριξη προκειμένου να εγκριθεί.

Η υπουργός Δικαιοσύνης της Εσθονίας επικαλέστηκε, εξάλλου, ότι με την ενοικίαση χώρων των φυλακών, θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας.

