Κανένα πολιτικό κίνητρο πίσω από τη σύλληψη του CEO του Telegram, λέει ο Μακρόν

Δεν υπάρχει πολιτικό κίνητρο πίσω από τη σύλληψη του διευθύνων συμβούλου της πλατφόρμας ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων Telegram Πάβελ Ντούρο, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ήταν η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της σύλληψης του ρωσικής καταγωγής ιδρυτή του Telegram, σχεδόν δύο ημέρες αφότου τέθηκε υπό κράτηση στο αεροδρόμιο Le Bourget κοντά στο Παρίσι, μετά την άφιξή του με ιδιωτικό τζετ από το Αζερμπαϊτζάν.

Επισημαίνοντας ότι είχε διαβάσει «ψευδείς πληροφορίες» μετά τη σύλληψη του Πάβελ Ντούροφ, ο γάλλος πρόεδρος υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι «η σύλληψη του προέδρου του Telegram σε γαλλικό έδαφος έγινε στο πλαίσιο εν εξελίξει δικαστικής έρευνας», συμπληρώνοντας πως «σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για πολιτική απόφαση. Εναπόκειται στους δικαστές να αποφασίσουν».

I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.

France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.

In a state governed by the rule of law,…

