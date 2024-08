Ρωσία: Η στιγμή που ουκρανικό drone πέφτει πάνω πέφτει πάνω σε πολυώροφο κτίριο – Συγκλονιστικό βίντεο

Βίντεο από την στιγμή που ουκρανικό drone πέφτει πάνω σε πολυώροφο κτίριο στη ρωσική πόλη Σάρατοφ, είδε το φως την δημοσιότητας.

Η επίθεση, ήρθε ως απάντηση στους μαζικούς βομβαρδισμούς από τη ρωσική αεροπορία εναντίον του Κιέβου και σε ενεργειακές υποδομές 15 περιοχών της χώρας, προκαλώντας σχεδόν ολικό μπλακ άουτ, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανία.

Video shows moment drone hits high-rise apartment block in Russia. Russian officials say that homes were damaged and flights have been restricted in the region after the strike, which injured several people.https://t.co/v01hmT1Jcv pic.twitter.com/3ErNf1b7QB

— Sky News (@SkyNews) August 26, 2024