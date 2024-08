Ρωσία: Πυρκαγιά στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας, στην πόλη Ομσκ- Ένας εργαζόμενος νεκρός

Ειδικότερα, σύμφωνα με το διυλιστήριο ο άνθρωπος που έχασε την ζωή του εργαζόταν στο τμήμα τεχνολογικού εξοπλισμού. Άλλοι έξι εργαζόμενοι τραυματίσθηκαν, αναφέρεται στην ανακοίνωση του διυλιστηρίου.

Ο τοπικός κυβερνήτης ξεκαθάρισε ότι η μονάδα εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά και δεν θα επηρεαστεί η παραγωγή της.

«Η πυρκαγιά στο διυλιστήριο του Ομσκ είναι υπό έλεγχο. Το αυτόματο σύστημα ασφαλείας της μονάδας εντόπισε την πυρκαγιά στον τεχνολογικό εξοπλισμό…Η εταιρεία λειτουργεί κανονικά », αναφέρει σε ανακοίνωση του το διυλιστήριο, το μεγαλύτερο της Ρωσίας.

Αργότερα ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά περιορίστηκε στην μονάδα, η οποία παράγει περίπου το 8% της συνολικής ποσότητας διυλισμένου πετρελαίου της Ρωσίας.

A powerful explosion has occurred at the Gazpromneft-ONPZ oil refinery in Omsk, Russian media linked to law enforcers report. pic.twitter.com/FgHtKd61Nt

— NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2024