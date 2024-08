Εξηγώντας το «demure»: Μια σατιρική τάση στο TikTok που πήρε άλλη τροπή

Αν το brat περιέγραφε τα ανέμελα και ακατάστατα καλοκαίρια μας, τότε το φθινόπωρο θα έρθει με την ευγένεια και την τήρηση των κανόνων όπως ορίζει το «demure». Τι σημαίνουν όλα αυτά;

Τις τελευταίες εβδομάδες χιλιάδες βίντεο που μας δείχνουν πώς να βελτιώσουμε την καλή μας συμπεριφορά, εμφανίστηκαν στο Tik Tok, όλα με αφορμή την τάση «πολύ σεμνό, πολύ συνετό» (very demure, very mindful).

Η σατιρική ιδέα ξεκίνησε ως διακωμώδηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τη θηλυκότητα, αλλά έκτοτε έχει αποκτήσει δική της ζωή.

Ενώ το μισό διαδίκτυο χρησιμοποιεί τη φράση με ειρωνικό τρόπο, άλλοι ανησυχούν ότι η τάση είναι απλώς άλλος ένας τρόπος για να τεθούν μη ρεαλιστικά πρότυπα για τις γυναίκες.

Έτσι, προσπαθεί κανείς πραγματικά να είναι σεμνός, ή πρόκειται απλώς για ένα τεράστιο αστείο που έχει ξεφύγει από κάθε αναλογία;

Η φαινομενικά ακίνδυνη ατάκα επινοήθηκε από τη δημιουργό περιεχομένου Jools Lebron, η οποία δημοσίευσε ένα TikTok νωρίτερα αυτό το μήνα σχετικά με το σεμνό ντύσιμο εργασίας και το προσεγμένο μακιγιάζ της.

«Βλέπετε πώς κάνω το μακιγιάζ μου για τη δουλειά; Πολύ σεμνό, πολύ προσεγμένο», είπε στα εκατομμύρια των ακολούθων της. «Πολλές από εσάς πηγαίνετε στη συνέντευξη σαν τη Marge Simpson και πηγαίνετε στη δουλειά σαν την Patty και τη Selma. Όχι σεμνά».

Η Lebron έχει εξηγήσει ότι η φράση της είναι «προφανώς ένα αστείο» και ενώ ο ορισμός του να είσαι σεμνή σημαίνει να είσαι «συγκρατημένη, σεμνή και ντροπαλή», δεν είναι εδώ για να προωθήσει έναν τρόπο ζωής που θυμίζει Bridgerton για τις γυναίκες.

Οι περισσότεροι δημιουργοί περιεχομένου κοροϊδεύουν την τάση αστειευόμενοι διακριτικά για το πώς μπορεί κανείς να είναι σεμνός ενώ είναι εντελώς υπερβολικός.

Για παράδειγμα, ο RuPaul εξηγεί πώς διαβάζει ένα βιβλίο με διακριτικό τρόπο, ενώ ο Penn Badgley, ο οποίος υποδύεται τον Joe Goldberg στο You του Netflix, δημοσίευσε ένα TikTok λέγοντας: «παίζοντας ένα ρομαντικό είδωλο για πέντε σεζόν, είμαι πολύ σεμνός, είμαι πολύ προσεκτικός».

Δεν είναι μόνο οι δημιουργοί περιεχομένου και οι διασημότητες που έχουν μπει στην τάση, αλλά ακόμη και εταιρείες όπως η Nasa έχουν ενταχθεί.

«Βλέπετε πώς φαίνεται η Γη στο διάστημα; Είναι πολύ σεμνή, πολύ προσεκτική. Η Γη φαίνεται πολύ χαριτωμένη στο ηλιακό σύστημα», ανέφερε η διαστημική υπηρεσία στο X.

