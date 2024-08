Χασάν Νασράλα: Το Ισραήλ ξεπέρασε κάθε κόκκινη γραμμή – Δεν στοχεύσαμε αμάχους, αλλά βάσεις στρατού και κατασκοπείας

Ο Χασάν Νασράλα αποκάλεσε τη σημερινή επίθεση κατά των ισραηλινών στρατιωτικών βάσεων ως «Επιχείρηση Arbaeen». Η ημέρα μνήμης του Arbaeen, σηματοδοτεί την 40ή ημέρα από το θάνατο ενός σιίτη αγίου του 7ο αιώνα.

«Το Ισραήλ ξεπέρασε κάθε κόκκινη γραμμή στην επίθεση κατά του νότιου Λιβάνου». είπε, ενώ πρόσθεσε πως το «κίνημα της αντίστασης» δεν έβαλε στο στόχαστρο αμάχους.

Σύμφωνα με τον Νασράλα, «παρά τους ισχυρισμούς του εχθρού ότι κατέρριψε τα drones», ένας μεγάλος αριθμός των drones της Χεζμπολάχ πέρασαν τα σύνορα στον παλαιστινιακό εναέριο χώρο και έφτασαν στους καθορισμένους στόχους τους.

Περιγράφοντας την επιχείρηση κατά του Ισραήλ ο Νασράλα υποστήριξε τα ακόλουθα:

«Η σημερινή απάντηση είναι η πρώτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από την αντίσταση απουσίας ενός μεγάλου ηγέτη όπως ο Φουάντ Σουκούρ», σημείωσε ο Νασράλα.

«Θα παρακολουθήσουμε τι συνέβη και πώς ο εχθρός το έχει κρατήσει κρυφό. Εάν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά τα αποτελέσματα, θα θεωρήσουμε την απάντησή μας ολοκληρωμένη. Εάν δεν επαρκούν, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ανταποδώσουμε κάποια άλλη στιγμή», κατέληξε.

