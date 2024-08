«Προετοιμάζονταν έναν μήνα και χτύπησαν…κοτέτσια»: Οι Ισραηλινοί χλευάζουν τη Χεζμπολάχ στα social

Δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες από παραλίες του Ισραήλ, που αποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι της χώρας – έχοντας πια μάθει να ζουν με τον πόλεμο – συνεχίζουν κανονικά την καθημερινότητά τους.

Σε αναρτήσεις τους στα social media αρκετοί Ισραηλινοί χλευάζουν τη Χεζμπολάχ για το χτύπημά της, επισημαίνοντας ότι κατέφερε στην πραγματικότητα ύστερα από έναν μήνα προετοιμασίας να χτυπήσει μόνο … κοτέτσια.

After weeks of planning, #Hezbollah could only kill a few chickens with rockets in response to losing their top commanders:))

Even among terrorists, you Hezbollah members are the most foolish#Lebanon #Israel pic.twitter.com/luFlf9Hb11

— ✺Yaar – يار ‌‌دبستانی️ (@YaarDabestaani) August 25, 2024