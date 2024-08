Ισραήλ: Βίντεο από την επίχειρησή τους κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο έδωσαν στη δημοσιότητα οι IDF

«Εξακολουθούμε να επιχειρούμε για να αποτρέψουμε απειλές σε πραγματικό χρόνο», διαμηνύουν σε νεότερη ανάρτησή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

«Τα μαχητικά αεροσκάφη μας έπληξαν επιπλέον εκτοξευτές της Χεζμπολάχ σε αρκετές περιοχές στο νότιο Λίβανο και έναν τρομοκρατικό πυρήνα που επιχειρεί στην περιοχή Khiam στο νότιο Λίβανο», ανέφεραν, δίνοντας στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο.

We are still operating to thwart real-time threats.

IDF fighter jets have just struck additional Hezbollah launchers in several areas in southern Lebanon and a terrorist cell operating in the area of Khiam in southern Lebanon. pic.twitter.com/j6E1WNwb4d

— Israel Defense Forces (@IDF) August 25, 2024