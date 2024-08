Γερμανία: Ως «ύποπτη για τρομοκρατία» εξετάζεται η επίθεση στο Ζόλινγκεν – Συνελήφθη ο 26χρονος Σύρος

Συνελήφθη από τις γερμανικές αρχές ο 26χρονος Σύρος, ο οποίος είχε παραδοθεί και ομολογήσει για την δολοφονική επίθεση στο Ζόλινγκεν της Γερμανίας.

Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως «ύποπτη για τρομοκρατία».

Ο 26χρονος άρχισε να μαχαιρώνει αδιακρίτως ανθρώπους σε φεστιβάλ για τα 650 χρόνια από την ίδρυση της πόλης, στο οποίο αναμένονταν αυτές τις ημέρες 75.000 άνθρωποι σύμφωνα με το BBC. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 5 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Spiegel», μετά το ανθρωποκηνυγητό που είχε εξαπολύσει η αστυνομία, ο άνδρας παραδόθηκε σε περιπολικό, λέγοντας ότι είναι αυτός που αναζητούν. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο συλληφθείς ήρθε στη Γερμανία στα τέλη του 2022 και ζήτησε άσυλο ως πρόσφυγας πολέμου στη Συρία. Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής, μέσω ποιάς οδού έφτασε στη Γερμανία.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε μεν το Ισλαμικό Κράτος, οι αρχές ωστόσο εξετάζουν κατά πόσο ο δράστης είχε σχέσεις με την οργάνωση.

«Είμαι αυτός που ψάχνετε», φέρεται να είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας Bild ο άνδρας, ο οποίος φορούσε βρώμικα ρούχα, λερωμένα με αίμα.

«Έχουμε υπό κράτηση τον ύποπτο που αναζητούμε όλη μέρα» χθες, επιβεβαίωσε περί τα μεσάνυχτα στο ARD ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο Χέρμπερτ Ρόιλ.

Το περιοδικό Der Spiegel ανέφερε ότι ο Ίσα αλ Χ. γεννήθηκε στην συριακή πόλη Ντέιρ Εζούρ κι έφθασε στην Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2022. Ζήτησε άσυλο στο Μπίλεφελντ κι έναν χρόνο αργότερα έλαβε «επικουρική προστασία», την οποία εξασφαλίζουν συχνά πρόσφυγες από χώρες όπου μαίνονται εμφύλιες συρράξεις.

Κατά το Der Spiegel, πρόκειται για σουνίτη μουσουλμάνο, ο οποίος μέχρι τώρα δεν ήταν γνωστός στις αρχές ως εξτρεμιστής ισλαμιστής.

