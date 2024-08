Επίθεση στο Ζόλινγκεν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη

«Ο δράστης της επίθεσης εναντίον μιας συγκέντρωσης χριστιανών στην πόλη Ζόλινγκεν της Γερμανίας χθες ήταν ένας στρατιώτης της ομάδας Ισλαμικό Κράτος», ανέφερε ανακοίνωση του πρακτορείου ειδήσεων Amaq στο Telegram. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε «για εκδίκηση για τους μουσουλμάνους στην Παλαιστίνη και παντού», προστίθεται στην ανακοίνωση.

The Islamic State has claimed the attack in Solingen, Germany. In a statement by its official mouthpiece Amaq, IS said that one of its affiliates targeted a gathering of “Christians for the cause of Palestine and Muslims”. Three people were killed and 4 injured in a knife attack… pic.twitter.com/8KmyJcOWQd

— Iftikhar Firdous (@IftikharFirdous) August 24, 2024