Κάμαλα Χάρις: Η ιστορική ομιλία με την οποία αποδέχθηκε το χρίσμα – Τι είπε για μεσαία τάξη, αμβλώσεις, Γάζα και Ουκρανία

Η Χάρις δεσμεύθηκε ότι εφόσον εκλεγεί θα είναι πρόεδρος «για όλους τους Αμερικανούς» και θα δημιουργήσει μια «οικονομία ευκαιριών»

On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on Earth, I accept your nomination to be the President of the United States of America.

Ήταν μία ομιλία με την οποία συνόψισε τα βασικά σημεία που θέλει να προτάξει η εκστρατεία της: την προσωπική της ιστορία, τις εκκλήσεις της για ενότητα, τους στόχους της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που προσανατολίζονται στη μεσαία τάξη και τις επικρίσεις της στον Ντόναλντ Τραμπ.

“On behalf of my mother and everyone who has ever set out on their own unlikely journey, on behalf of Americans like the people I grew up with, people who work hard … I accept your nomination,” Kamala Harris announced Thursday night.

Υποσχέθηκε επίσης έναν «νέο δρόμο προς τα εμπρός» για την Αμερική, χωρίς να πει όμως κάτι νέο σε σχέση με όσα είχε επισημάνει τον τελευταίο μήνα. Ήταν απλώς ένας νέος τρόπος να προσεγγίσει μεγαλύτερο. Έδωσε επίσης σε μεγάλο βαθμό έμφαση στην προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση – ένα θέμα που φαίνεται να παρακινεί πολλούς στο να ψηφίσουν.

Εξαπέλυσε πυρά κατά του Τραμπ για τομ διορισμό ενός συντηρητικού δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο αργότερα ανέτρεψε τη νομοθεσία Roe v Wade, που προστάτευε το ομοσπονδιακό δικαίωμα στην άμβλωση για δεκαετίες.«Τώρα καμαρώνει για αυτό…Με απλά λόγια, έχουν ξεφύγει», σχολίασε εν μέσω χειροκροτημάτων.

Στο μέτωπο της οικονομίας, η Χάρις υπογράμμισε ότι «η στήριξη της μεσαίας τάξης θα είναι καθοριστικής σημασίας κατά την προεδρία μου».

Είναι κάτι που συχνά και από τον Μπάιντεν, ο οποίος μιλούσε για την οικοδόμηση της οικονομίας «από κάτω προς τα πάνω».

Η Χάρις πρόσθεσε μια προσωπική πινελιά στη δέσμευση: «Από τη μεσαία τάξη κατάγομαι. Η μητέρα μου κρατούσε έναν αυστηρό προϋπολογισμό», σημείωσε.

Η Χάρις είπε ότι θα υπερασπίζεται πάντα τον βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ, αλλά ζήτησε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

«Τώρα είναι η ώρα να επιτευχθεί μια συμφωνία ομήρων και μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», είπε αγγίζοντας ένα θέμα που διχάζει το Δημοκρατικό Κόμμα. Αν και τόνισε ότι πάντα θα υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στη Γάζα και καταδίκασε την «ανείπωτη» βία που στην τρομοκρατική επίθεση της 7 Οκτωβρίου, πρόσθεσε επίσης πως «αυτό που συνέβη στη Γάζα τους τελευταίους 10 μήνες είναι καταστροφικό».

