Πυρκαγιά από ουκρανική επίθεση σε ρωσικό λιμάνι

Από την επίθεση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ξέσπασε πυρκαγιά, καθώς το οχηματαγωγό ήταν φορτωμένο με δεξαμενές καυσίμων.

#Ukraine has struck the ferry port at Kavkaz, in Krasnodar Krai. Early reporting indicates that one of the rail ferries has possibly been hit with Neptune missiles and is currently on fire. pic.twitter.com/uEGzXIIZNe

— WhereisRussiaToday (@WhereisRussia) August 22, 2024