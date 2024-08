«Αυτός είναι ο πατέρας μου!»: Τα δάκρυα του υιού Γουόλς στο συνέδριο των Δημοκρατικών

Οι συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές στη χθεσινή, προτελευταία μέρα, του Συνεδρίου των Δημοκρατικών ήταν αρκετές.

Ίσως η πλέον έντονη, όμως, ήταν εκείνη που ο Τιμ Γουλς αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ίδιος και η σύζυγός του για να συλλάβουν.

«Eίστε ο κόσμος μου όλος και σας αγαπώ» είπε απευθυνόμενος στη σύζυγο και στα παιδιά του.

Η κόρη του αποκρίθηκε σχηματίζοντας μια καρδιά με τα χέρια της, ενώ ο Γκας σήκωσε το χέρι του και έδειξε τον Τιμ Γουόλς φωνάζοντας δακρυσμένος:

«Αυτός είναι ο πατέρας μου».

Ρισκάροντας να χάσει ακόμη περισσότερες γυναίκες ψηφοφόρους, ο υποψήφιος για την αντιπροεδρία των Ρεπουμπλικανών Tζέιμς Ντέϊβιντ Βανς έχει βάλει στην προεκλογική ατζένα και το ζήτημα υπογονιμότητας που αντιμετώπισε το ζεύγος Γουόλς.

Μάλιστα η σύζυγος του Γουόλς αναγκάστηκε να διευκρινίσει ότι δεν υποβλήθηκε σε εξωσωματική γονιμοποίηση αλλά χρησιμοποίησε άλλες θεραπείες γονιμότητας.

Από την άλλη πλευρά, οι Γουόλς έχουν μιλήσει ανοιχτά για το θέμα, ενίοτε και για να καθησυχάσουν ψηφοφόρους που έχουν θορυβηθεί από την επίθεση που δέχθηκαν τα σχεικά με τον οικογενειακό προγραμματισμό δικαιώματα στις Η.Π.Α, επί προεδρίας Τραμπ.

Tim Walz could’ve given a Gettysburg-level oration, and all people would remember is his son tearfully shouting “That’s my dad!” pic.twitter.com/cUbMm7NYJp

— Bill Grueskin (@BGrueskin) August 22, 2024