Σταρ η Όπρα Γουίνφρεϊ: Στηρίζει Χάρις και απαντά στις δηλώσεις Βανς περί «μοναχικών γυναικών με γάτες»

«Ας επιλέξουμε την αλήθεια, ας επιλέξουμε την τιμή, ας επιλέξουμε τη χαρά», είπε η κ. Γουίνφρεϊ στο πλήθος που ζητωκραύγαζε την Τετάρτη. «Γιατί αυτό είναι το καλύτερο για την Αμερική».

Η Γουίνφρεϊ, η οποία αποφεύγει την πολιτική σκηνή τα τελευταία χρόνια, δάνεισε λίγη από τη δύναμη των σταρ της στην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις και στον συνυποψήφιό της, Τιμ Γουόλς από τη Μινεσότα, την τρίτη νύχτα του τετραήμερου συνεδρίου.

Τα σχόλια της Γουίνφρεϊ έγιναν πριν από την ομιλία του υποψήφιου αντιπροέδρου στην prime time ώρ για την επίσημη αποδοχή της υποψηφιότητάς του.

Η πρώην οικοδέσποινα του ημερήσιου talk show επικεντρώθηκε σε ένα μήνυμα ενότητας, ενώ άσκησε επίσης σιωπηρή κριτική στους αντιπάλους των Χάρις – Γουολς, Ντόναλντ Τραμπ και Τζ. Ντι Βανς.

«Παρά τα όσα κάποιοι θέλουν να σας κάνουν να πιστεύετε, δεν είμαστε τόσο διαφορετικοί από τους γείτονές μας», είπε η Γουίνφρεϊ. «Όταν ένα σπίτι καίγεται, δεν ρωτάμε για τη φυλή ή τη θρησκεία του ιδιοκτήτη, δεν αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο σύντροφός του ή πώς ψήφισε. Όχι, απλώς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους σώσουμε».

Με μια μικρή αιχμή προς τον κ. Βανς, πρόσθεσε: «Και αν το σπίτι τυχαίνει να ανήκει σε μια άτεκνη κυρία με γάτα, τότε προσπαθούμε να βγάλουμε και αυτή τη γάτα έξω».

Τα σχόλια αναφέρονταν σε μια συνέντευξη του 2021, στην οποία ο Βανς αναφέρθηκε στους Δημοκρατικούς πολιτικούς ως «ένα μάτσο άτεκνες γυναίκες που αγαπούν τις γάτες, που είναι δυστυχισμένες με τη δική τους ζωή και τις επιλογές που έχουν κάνει και έτσι θέλουν να κάνουν δυστυχισμένη και την υπόλοιπη χώρα».

Τα σχόλια, τα οποία έγιναν viral μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι ο γερουσιαστής του Οχάιο θα είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του, συνάντησαν έντονες αντιδράσεις. Η Όπρα δεν έχει παιδιά.

