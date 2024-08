Τιμ Γουόλς: Ενθουσιώδης υποδοχή στο συνέδριο των Δημοκρατικών – Το τηλεφώνημα της Κάμαλα Χάρις και οι συγκινησιακά φορτισμένες στιγμές

«Θα έχετε χρόνο να κοιμηθείτε όταν πεθάνετε» ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του, την τρίτη ημέρα του Εθνικού Συνεδρίου του Δημοκρατικού Κόμματος, απευθύνοντας έκκληση προς τους ψηφοφόρους να κινητοποιηθούν. «Μένουν μόνο 76 ημέρες, δεν είναι τίποτα», ανέφερε ο κυβερνήτης της Μινεσότα.

«Δουλειά μας, για όσους μας παρακολουθούν, είναι να ετοιμαστούμε για δράση», εξήγησε απευθυνόμενους στους χιλιάδες υποστηρικτές του κόμματος, από τους οποίους ζήτησε «να χτυπήσουν πόρτες», «να κάνουν τηλεφωνήματα και δωρεές».

Από το Σικάγο, όπου διεξάγεται το συνέδριο των Δημοκρατικών, ο 60χρονος Γουόλς, ένας πολιτικός που δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός στις ΗΠΑ μέχρι πριν από 15 ημέρες, αποδέχθηκε το χρίσμα του κόμματος για να είναι υποψήφιος για την αντιπροεδρία της χώρας εν όψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. Αν και παραδέχθηκε ότι δεν έχει εκφωνήσει ξανά λόγο μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο, πρόσθεσε ότι, ως πρώην προπονητής αμερικανικού ποδοσφαίρου σε λύκειο, έχει συνηθίσει να δίνει ενθαρρυντικές ομιλίες.

Το πλήθος απάντησε φωνάζοντας: «προπονητή, προπονητή, προπονητή!».

Ο Γουόλς αναφέρθηκε στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του: από την παιδική του ηλικία σε μια μικρή πόλη της Νεμπράσκα και την καριέρα του ως προπονητή.

Ο 60χρονος τόνισε ότι η Αμερική θα πρέπει να είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά δεν πεινούν, η υγειονομική περίθαλψη και η στέγαση θεωρούνται ανθρώπινα δικαιώματα «και η κυβέρνηση μένει έξω από την κρεβατοκάμαρά σας», μια αναφορά στις επιθέσεις των Ρεπουμπλικανών στο δικαίωμα στην άμβλωση και τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Ο Γουόλς υπογράμμισε ότι επιθυμεί να σώσει τις ελευθερίες οι οποίες, σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς, κινδυνεύουν από τον 78χρονο Ντόναλντ Τραμπ, εκ νέου υποψήφιο για τον Λευκό Οίκο. Όπως εκτίμησε, μια δεύτερη προεδρία Τραμπ δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν εκτός από τους πλούσιους και τα άκρα.

Στο κοινό, δίπλα στη σύζυγο και την κόρη του Γουόλς βρισκόταν ο 17χρονος γιος του, ο Γκας, ο οποίος πετάχτηκε όρθιος όταν άρχισε την ομιλία του ο πατέρας του και ακούστηκε να φωνάζει «αυτός είναι ο μπαμπάς μου», δακρύζοντας.

Ο Τιμ Γουόλς δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν αναφερόμενος στα ζητήματα υπογονιμότητας αναφέρθηκε στην οικογένειά του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με τη σύζυγό του για να αποκτήσουν παιδί. Είστε ο κόσμος μου όλος και σας αγαπώ» είπε απευθυνόμενος στη σύζυγο και στα παιδιά του με την κόρη του να απαντά σχηματίζοντας μια καρδιά με τα χέρια της και τον γιο του να σηκώνεται όρθιος ξεσπώντας σε κλάματα.

Η υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις τηλεφώνησε στον Τιμ Γουλς λίγο προτού ανέβει στο βήμα για να τον ενθαρρύνει. «Η σκηνή σου ανήκει» ανέφερε σε ανάρτησή της με βίντεο από την τηλεφωνική τους επικοινωνία.

Ψήφο εμπιστοσύνης στον Τιμ Γουόλς έδωσε και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα. «Ο Τιμ Γουόλς είναι το είδος του ανθρώπου που πρέπει να ασχολείται με την πολιτική, κάποιος που ξέρει ποιος και τι είναι σημαντικό. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα γίνει ένας εξαιρετικός αντιπρόεδρος και ανυπομονώ να βοηθήσω τον ίδιο και την Κάμαλα Χάρις να εκλεγούν αυτό το φθινόπωρο» έγραψε σε ανάρτησή του.

.@Tim_Walz is the kind of person who should be in politics—someone who knows who he is and what’s important. I have no doubt that he’ll make an outstanding vice president, and I’m looking forward to helping him and @KamalaHarris get elected this fall. pic.twitter.com/Pa1tkCyP75

— Barack Obama (@BarackObama) August 22, 2024