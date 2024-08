Μισέλ Ομπάμα για Τραμπ: Ποιος θα του πει ότι η θέση που διεκδικεί ίσως είναι μία από αυτές τις «δουλειές των μαύρων»

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ εγκάλεσε τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων πως κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του προκειμένου να κάνει τους ανθρώπους να φοβούνται τους μαύρους, εξαιτίας της εξαιρετικά κοντόφθαλμης οπτικής του για τα πράγματα. Σχολιάζοντας δε την πρόσφατη αναφορά του σε “black jobs” (δουλειές μαύρων), αναρωτήθηκε: «Ποιος θα του πει άραγε, πως η δουλειά που διεκδικεί τώρα ίσως τελικά να είναι μία από αυτές δουλειές μαύρων;».

“Who’s going to tell him that the job he’s currently seeking might just be one of those ‘Black jobs’?”

Former first lady Michelle Obama criticized Donald Trump during her DNC speech for his history of attacking her and her husband, drawing applause from Democrats. pic.twitter.com/zoNHyfsUS0

— The Associated Press (@AP) August 21, 2024