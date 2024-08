Με δάκρυα στα μάτια το αντίο του Μπάιντεν: «Αμερική σε αγαπώ – Στήριξα τη ραχοκοκαλιά, τη μεσαία τάξη»

Μεταξύ άλλων αναγνώρισε «λάθη», τονίζοντας ωστόσο ότι έδωσε «την καρδιά και την ψυχή» του στη χώρα.

Μέλη του κόμματος τον υποδέχθηκαν στη σκηνή του Εθνικού Συνεδρίου των Δημοκρατικών στο Σικάγο με ένα συγκινητικό, παρατεταμένο χειροκρότημα. Τον καλωσόρισε η κόρη του, Άσλεϊ, η οποία μίλησε αμέσως μετά την πρώτη κυρία, Τζιλ Μπάιντεν.

Look at the incredible ovation and celebration that President Joe Biden just got at the DNC.

Όταν ανέβηκε στη σκηνή, ο Μπάιντεν αγκάλιασε την Άσλεϊ και φάνηκε να σκουπίζει τα δάκρυά του.«Η οικογένεια είναι η αρχή, η μέση και το τέλος. Και σας αγαπώ όλους», είπε ο Μπάιντεν. «Αμερική, σε αγαπώ».

Ήταν μια επίδειξη οικογενειακής υποστήριξης για τη συμβολική στιγμή που παρέδωσε τη δάδα στην αντιπρόεδρο, Κάμαλα Χάρις, με το πλήθος να επευφημεί τον Μπάιντεν για περισσότερα από 4 λεπτά πριν τελικά ξεκινήσει την ομιλία του, με ένα «ευχαριστώ» στη σύζυγό του, την οποία αποκάλεσε τον «βράχο της οικογένειάς μας».

Στα πρώτα λεπτά της ομιλίας του, οι παρευρισκόμενοι στο συνέδριο άρχισαν να φωνάζουν «αγαπάμε τον Τζο» κρατώντας πλακάτ με τη συγκεκριμένη φράση. Μεταξύ αυτών και η πρώην πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι.

Emotional moment as Biden takes the stage at the DNC. He wipes away tears while standing with his daughter, Ashley Biden, who just spoke. Crowd is chanting “we love Joe” pic.twitter.com/qiIEF3IzOm

Ο πρόεδρος απευθύνθηκε στο δικό του πολιτικό κόμμα λίγες εβδομάδες αφότου νομοθέτες, δωρητές και, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις και ψηφοφόροι, τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει την κούρσα για την προεδρία. Δεν άφησε καμία αιχμή και καμία πικρία.

Είναι προφανές ότι έχει ο ίδιος πάνω από όλα κατανοήσει πως ήταν απαραίτητο να αποσυρθεί για να δώσει στο κόμμα του την ευκαιρία μίας νίκης απέναντι στον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

«Η δημοκρατία πρέπει να διατηρηθεί. Είμαστε σε μια μάχη για την ίδια την ψυχή της Αμερικής», τόνισε ο Μπάιντεν, μιλώντας για τις ταραχές που προκάλεσαν οπαδοί της λευκής υπεροχής στο Σάρλοτσβιλ τον Αύγουστο του 2017 και οι οποίες οδήγησαν στο θάνατο μίας γυναίκας.

Ήταν «τόσο θράσος τους από αυτό που είδαν στον Λευκό Οίκο, που δεν μπήκαν καν στον κόπο να φορέσουν τις κουκούλες τους», σχολίασε ο Μπάιντεν, επιρρίπτοντας την ευθύνη στον Ντόναλντ Τραμπ. «Υπήρξα υποψήφιος για πρόεδρος το 2020 εξαιτίας αυτού που είδα».

«Κατέβηκα επίσης στη μάχη για να ξαναχτίσω τη ραχοκοκαλιά της Αμερικής, τη μεσαία τάξη», συνέχισε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και υποστήριξε ότι ηγήθηκε της οικοδόμησης αυτού που αποδείχθηκε «η ισχυρότερη οικονομία σε ολόκληρο τον κόσμο στον απόηχο της πανδημίας Covid-19».

Τις επισημάνσεις αυτές δεν τις συμμερίζεται πάντως σημαντική μερίδα της κοινής γνώμης, αφού σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το κόστος ζωής και ο πληθωρισμός ήταν από τα πλέον σημαντικά «αγκάθια» για τον Μπάιντεν και εξακολουθούν να είναι και για τη Χάρις.

Στη συνέχεια απευθυνόμενος στο κοινό, τόνισε: Θέλω να σας ρωτήσω.

Let me ask you: Are you ready to vote for freedom?

Are you ready to vote for democracy and for America?

And let me ask you: Are you ready to elect @KamalaHarris and @Tim_Walz as president and vice president?

— Joe Biden (@JoeBiden) August 20, 2024