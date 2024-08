Οργίλος ο Μασκ διαψεύδει τη «δωρεά» Tesla στον Καντίροφ

«Αλήθεια είστε τόσο ηλίθιοι που πιστεύετε ότι δώρισα ένα cybetrack σε Ρώσο στραγηγό; Αυτό είναι άλλο ένα δείγμα του πόσο ψεύδονται τα παραδοσιακά ΜΜΕ», έγραψε ο Μασκ , απαντώντας σε ένα από τα (αρκετά) σχόλια.

Ο Καντίροφ ανήρτησε το Σάββατο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ίδιος να οδηγεί ένα όχημα Tesla Cybertruck, στην κορυφή του οποίου έχει τοποθετήσει κάτι που μοιάζει με πολυβόλο. Στο βίντεο ακούγεται να λέει ότι θα στείλει το όχημα στο ουκρανικό μέτωπο.

Ο Καντίροφ εξέφραζε επίσης επαίνους για το όχημα και τον ιδιοκτήτη της Tesla Motors, τον Ίλον Μασκ. Στην ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram τον αποκαλεί «τον ευφυέστερο άνθρωπο της σύγχρονης εποχής» και τον προσκαλεί να επισκεφθεί την Τσετσενία.

Kadyrov said that Musk gave him a Cybertruck with which he will go to Ukraine. pic.twitter.com/PqsRny65cf

