Η Σιβηρία φλέγεται: 31 πυρκαγιές σε εξέλιξη, δραματικές εκκενώσεις μαθητών από κατασκηνώσεις (βίντεο, φωτογραφίες)

Πάνω από 460 πυροσβέστες δίνουν μάχη στην ομόσπονδη δημοκρατία Τούβα της Ρωσίας, στη Σιβηρία, όπου μαίνονται συνολικά 31 δασικές πυρκαγιές. Χθες διατάχθηκε η εσπευσμένη απομάκρυνση περίπου 500 μαθητών από summer camps.

Ο περιφερειάρχης, Βλαντίσλαβ Χαβάλιγκ, ανέφερε μέσω Telegram ότι τα παιδιά επρόκειτο να μεταφερθούν με λεωφορεία στην Καζίλ, την περιφερειακή πρωτεύουσα, τις «επόμενες λίγες ώρες».

Breaking:

Fire has been erupted in the forests of Tuva area located in southern #Siberia.

A total of 500 schoolchildren has been evacuated from the area from summer camps.

460 #fire fighters has involved in extinguishing 31 #wildfires in the area. pic.twitter.com/nXEXcEtLQe

— Global Conflicts (@Conflicts73) August 18, 2024