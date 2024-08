Πόλεμος νεύρων: Διαψεύδει διαπραγματεύσεις η Μόσχα, εισβολή «φοβάται» ο Λουκασένκο, δεύτερη εβδομάδα ουκρανικής εισβολής

Την ίδια στιγμή ο Λουκασένκο ισχυρίζεται ότι 120.000 Ουκρανοί στρατώτες βρίσκονται στα σύνορα με τη χώρα του, ενώ σε στρατιωτικό επίπεδο οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν τη ανατίναξη και δεύτερης γέφυρας.

Η ρωσική διάψευση ήρθε δια στόματος Ζαχάροβα που δήλωσε ότι δεν υπήρξαν γίνει συνομιλίες με το Κίεβο σχετικά με μορατόριουμ μη εγκαταστάσεις μη στρατιωτικών υποδομών.

Η Washington Post ανέφερε χθες Σάββατο πως η Ουκρανία και η Ρωσία ήταν έτοιμες να στείλουν αντιπροσωπείες στο Κατάρ αυτόν τον μήνα προκειμένου να διαπραγματευθούν μια συμφωνία ορόσημο ώστε να σταματήσουν τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές και στις δύο εμπόλεμες πλευρές.

Η Post ανέφερε πως η συμφωνία θα ισοδυναμούσε με μερική κατάπαυση του πυρός όμως οι συνομιλίες εκτροχιάστηκαν λόγω της επίθεσης της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος.

«Κανείς δεν διέκοψε οτιδήποτε επειδή δεν υπήρχε τίποτα να διακόψει», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, σχετικά με το δημοσίευμα της Post.

«Δεν υπάρχουν άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρωσία και το καθεστώς του Κιέβου για την ασφάλεια πολιτικών (σ.σ. μη στρατιωτικών) κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεων υποδομών”.

Η ουκρανική κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters για σχόλια. Η Post ανέφερε πως το προεδρικό γραφείο της Ουκρανίας δήλωσε πως η συνάντηση κορυφής στην Ντόχα αναβλήθηκε λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και πως θα διεξαχθεί σε μορφή βιντεοδιάσκεψης στις 22 Αυγούστου.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται ότι πλήττουν μη στρατιωτικές υποδομές στον πόλεμο. Αμφότερες το αρνούνται.

Η Ζαχάροβα παρέθεσε στη συνέχεια δηλώσεις του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος ‘διερωτήθηκε’ στις 12 Αυγούστου τι είδους συνομιλίες θα μπορούσαν να υπάρξουν με την Ουκρανία μετά τη χερσαία επίθεσή της στη Ρωσία, και αυτό που είπε πως είναι ρωσικές πολιτικές υποδομές.

«Δε υπάρχει τίποτα να συζητήσουμε με ανθρώπους που εξαπολύουν τέτοια πράγματα» είπε η Ζαχάροβα.

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε σήμερα πως η Ουκρανία έχει τοποθετήσει περισσότερους από 120.000 στρατιώτες στα σύνορά της με τη Λευκορωσία και πως το Μινσκ έχει αναπτύξει σχεδόν το ένα τρίτο των ενόπλων δυνάμεών του σε όλη τη μεθόριο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Δεν ανέφερε πόσοι ακριβώς στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί. Ο επαγγελματικός στρατός της Λευκορωσίας αριθμεί περίπου 48.000 στρατιώτες και περίπου 12.000 στρατιώτες στα κρατικά σύνορα, σύμφωνα με την έκθεση του 2022 για τη Στρατιωτική Ισορροπία του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (International Institute for Strategic Studies — IISS).

«Βλέποντας την επιθετική πολιτική τους, έχουμε παρουσιάσει εκεί και τοποθετήσει σε ορισμένα σημεία -σε περίπτωση πολέμου, θα είναι άμυνα- τον στρατό μας σε όλη τη μεθόριο”, είπε ο Λουκασένκο, σύμφωνα πάντα με το Belta, σε συνέντευξη στη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Το Κίεβο δεν απάντησε προς το παρόν σε αίτημα του Reuters για σχόλια.

Ο υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας Βίκτορ Χρένιν δήλωσε την Παρασκευή πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένοπλης πρόκλησης από τη γειτονική Ουκρανία και πως η κατάσταση στα σύνορα των δύο χωρών “παραμένει τεταμένη”.

Ο Λουκασένκο είπε πως τα σύνορα Λευκορωσίας-Ουκρανίας είναι ναρκοθετημένα «όπως ποτέ προηγουμένως» και πως τα ουκρανικά στρατεύματα θα υποστούν τεράστιες απώλειες αν επιχειρήσουν να τα διασχίσουν.

Τέλος οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν άλλη μία γέφυρα στην περιφέρεια του Κουρσκ που, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, είχε σκοπό «να δημιουργήσει προβλήματα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας στην περιοχή».

«Άλλη μια γέφυρα λιγότερη. Η Πολεμική Αεροπορία εξακολουθεί να πλήττει τις δυνατότητες επιμελητείας του εχθρού με αεροπορικά πλήγματα ακριβείας», δήλωσε ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Μίκολα Ολεστσούκ δημοσιοποιώντας στο Telegram βίντεο από την επίθεση.

Ukrainian Air Forces show footage of one more Russian bridge being destroyed in the Kursk direction. pic.twitter.com/diox5VaNXx

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 18, 2024