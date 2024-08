Αυστρία: Χείμαρροι λάσπης λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων

Χείμαρροι λάσπης παρέσυραν αυτοκίνητα στο χιονοδρομικό κέντρο Σεντ Άντον στη δυτική Αυστρία, σύμφωνα με πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ίδια στιγμή ρεκόρ βροχής σημειώθηκε σε περιοχές της Βιέννης στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανέφερε η δημόσια τηλεόραση ORF.

Μια γυναίκα βρέθηκε κάτω από ένα λεωφορείο όταν παρασύρθηκε από το νερό στην περιοχή Ντέμπλινγκ στο βόρειο τμήμα της πόλης χθες, Σάββατο, σύμφωνα με την ORF. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε.

Massive flood due to torrential rainfall in Sankt Anton am Arlberg of Tyrol, Austria (16.08.2024)

TELEGRAM JOIN https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/KPIAzeSpxT

— Disaster News (@Top_Disaster) August 16, 2024