Βροχή ρουκετών της Χεζμπολάχ κατά Ισραήλ μετά το νέο χτύπημα στον Λίβανο, χαμηλώνει τις προσδοκίες για εκεχειρία η Χαμάς

Οι εξελίξεις τονίζουν πόσο ευμετάβλητη είναι κάθε ώρα η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Μία ημέρα αφότου, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωνε ότι μια συμφωνία «ποτέ δεν ήταν τόσο κοντά» για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της οργάνωσης σημείωσε ότι «το να λέμε ότι πλησιάζουμε σε μια συμφωνία για εκεχειρία είναι μια πλάνη».

«Δεν βρισκόμαστε απέναντι σε μια συμφωνία ή σε πραγματικές διαπραγματεύσεις αλλά μάλλον απέναντι στην επιβολή αμερικανικών προσταγών», ανέφερε σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Σάμι Αμπού Ζόχρι, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, καταγγέλλοντας «μια τεράστια οπισθοδρόμηση» κατά τις συνομιλίες που διεξήχθησαν την Πέμπτη και την Παρασκευή στην Ντόχα ανάμεσα στις μεσολαβήτριες χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και την Αίγυπτο, και τους Ισραηλινούς.

Νωρίτερα, 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά, και πέντε τραυματίσθηκαν από ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου.

Τα θύματα ήταν όλα Σύροι πολίτες, μετέδωσε το πρακτορείο προσθέτοντας ότι ο τελικός απολογισμός της επίθεσης θα ανακοινωθεί μετά τη διεξαγωγή τεστ DNA για την αναγνώριση των θυμάτων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το αεροπορικό πλήγμα είχε στόχο αποθήκη όπλων που χρησιμοποιούνταν από μαχητές της Χεζμπολάχ.

Το πλήγμα πραγματοποιήθηκε μετά τη διακοπή χθες, Παρασκευή των συνομιλιών μεταξύ της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς και του Ισραήλ στην Ντόχα για κατάπαυση του πυρός, ενώ οι διαπραγατευτές πρόκειται να συναντηθούν και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα.

Eπιπλέον ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξόντωσε διοικητή της επίλεκτης δύναμης «Ραντβάν» της Χεζμπολάχ σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον νότιο Λίβανο.

Ο Χουσεΐν Ιμπραήμ Κασάμπ χτυπήθηκε ενώ οδηγούσε μοτοσυκλέτα κοντά στην παραλιακή πόλη της Τύρου.

