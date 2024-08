Λίβανος: Πολύνεκρο ισραηλινό χτύπημα σε κτίριο κατοικιών

Πολύνεκρο ισραηλινό χτύπημα σημειώθηκε σήμερα στον νότιο Λίβανο στην πόλη Ναμπατίγια, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, μεταξύ των εννέα νεκρών είναι μία γυναίκα και τα δύο παιδιά της, ενώ υπάρχουν επίσης πέντε τραυματίες και η κατάσταση των δύο εξ αυτών θεωρείται κρίσιμη.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το αεροπορικό πλήγμα είχε στόχο αποθήκη όπλων που χρησιμοποιούνταν από μαχητές της Χεζμπολάχ και πως έπληξαν επίσης «στρατιωτικές δομές» της οργάνωσης στις περιφέρειες Χανίν και Μαρούν Ελ Ρας, κοντά στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

Επίσης, δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Ζαουάιντα στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσε σήμερα το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Κι αυτό τη στιγμή που εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα από τις μεσολαβήτριες χώρες ΗΠΑ, Αίγυπτο και Κατάρ.

Οι μεσολαβήτριες τρεις χώρες εκτίμησαν ότι οι δύο ημέρες συνομιλιών στη Ντόχα ήταν «εποικοδομητικές» και διεξήχθησαν σε «θετική ατμόσφαιρα».

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

