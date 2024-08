Απειλητικό βίντεο από Χεζμπολάχ με δίκτυο υπόγειων τούνελ και εκτοξευτές πυραύλων

Η ανάρτηση του βίντεο συμπίπτει με την έναρξη στην Ντόχα διαπραγματεύσεων για εκεχειρία στην Γάζα και την ενίσχυση των διπλωματικών προσπαθειών στον Λίβανο για την αποφυγή της πολεμικής κλιμάκωσης.

Το βίντεο διάρκειας 4 λεπτών και 30 δευτερολέπτων δείχνει μέλη της Χεζμπολάχ να μετακινούνται μέσα σε φαρδιά φωτισμένα τούνελ, που είναι σκαμμένα στον βράχο, χρησιμοποιώντας μηχανές και άλλα οχήματα.

Φορτηγά φαίνονται να μεταφέρουν μέσα στο δίκτυο των τούνελ πυραύλους που φέρουν την εγγραφή “Imad 4”, σε προφανή αναφορά στο διοικητή της Χεζμπολάχ Ιμάντ Μουγνίγε που σκοτώθηκε στην Δαμασκό το 2008 σε επίθεση που αποδόθηκε στο Ισραήλ.

Με τον τίτλο «Τα Βουνά μας είναι τα οπλοστάσιά μας», το βίντεο δείχνει μία καταπακτή που ανοίγει για να βγει ένα εκτοξευτής πυραύλων που στοχεύει στον ουρανό.

New Hezbollah video showing the extensive tunnel networks in southern Lebanon. They released this with English subtitles which is unique, vast majority do not have these added. pic.twitter.com/ROgrzSnqcy

— Preston Stewart (@prestonstew_) August 16, 2024