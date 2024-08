Πόλεμος στην Ουκρανία: Σε φάση «όλοι νικάνε»

Γεγονός πάντως είναι ότι ο ουκρανικός στρατός έχει διασπάσει εδώ και εννιά ημέρες τα ρωσικά σύνορα, εισβάλλοντας στην επαρχία του Κουρσκ, στην μεγαλύτερη επιχείρηση του Κιέβου, από την αρχή του πολέμου.

Η Ουκρανία ελέγχει 82 κοινότητες και 1.150 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη ρωσική παραμεθόριο περιοχή του Κουρσκ, σύμφωνα με τον αρχηγό του ουκρανικού στρατού Ολεξάντερ Σίρσκι, την ένατη ημέρα μιας άνευ προηγουμένου ουκρανικής επίθεσης στο ρωσικό έδαφος.

«Συνολικά, από την έναρξη των επιχειρήσεων στην περιφέρεια του Κουρσκ, τα στρατεύματά μας έχουν προωθηθεί σε βάθος 35 χιλιομέτρων», δήλωσε ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

⚡️Russian “military correspondents” came under fire in Lgov, Kursk region pic.twitter.com/7hDJdh1lqb

— NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2024