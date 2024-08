Ισπανία: Σφοδρές βροχοπτώσεις στις Βαλεαρίδες Νήσους- Ιστιοφόρο προσέκρουσε σε βράχια

Αναλυτικότερα, ένα ιστιοφόρο, στο οποίο επέβαιναν εννέα Ιταλοί, προσέκρουσε σε βράχους στο νησί Φορμεντέρα, εν μέσω καταιγίδας που έπληξε το ισπανικό αρχιπέλαγος των Βαλεαρίδων. Οι δύο από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε πως οι Βαλεαρίδες Νήσοι επλήγησαν από σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμων που ξεπερνούσαν τα 90 χλμ/ώρα.

Οι περιφερειακές αρχές ανακοίνωσαν πως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επενέβησαν σε 140 περιστατικά που σχετίζονταν κυρίως με πτώσεις δέντρων και διασώσεις στη θάλασσα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές που βρίσκονται αντιμέτωπες με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα – κατονομάζοντας τις Βαλεαρίδες, τη Βαλένθια, την Καταλονία και τη Μούρθια.

