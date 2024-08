Χεζμπολάχ: Μπαράζ με 30 ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ

Περίπου 30 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις IDF.

Αρκετές από αυτές προσγειώθηκαν σε ανοιχτές περιοχές και δεν υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, ο οποίος πλήττει την περιοχή από όπου εκτοξεύτηκαν οι πύραυλοι.

Την ευθύνη για το μπαράζ, ανέλαβε η Χεζμπολάχ, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν μια στρατιωτική βάση, σύμφωνα με τον ιστότοπο Al Mayadeen που συνδέεται με την οργάνωση.

Σύμφωνα με άλλα διεθνή ΜΜΕ, οι ρουκέτες δεν αναχαιτίστηκαν από τον «Σιδερένιο Θόλο» στις πόλεις Ναχαρίγια και Κάμπρι.

BREAKING | Rockets launched from south Lebanon at Israeli targets make impact in Nahariya and Kabri as the Iron Dome fails to intercept them. pic.twitter.com/CiJEL8xE8N

— The Cradle (@TheCradleMedia) August 11, 2024