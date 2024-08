Παρίσι: Ένας άνδρας σκαρφάλωσε στον πύργο του Άιφελ- Συνελήφθη από την αστυνομία

Η γαλλική αστυνομία εκκένωσε την περιοχή γύρω από τον Πύργο του Άιφελ, αφού ένας άνδρας εθεάθη να σκαρφαλώνει στο ορόσημο του Παρισιού λίγες ώρες πριν από την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων την Κυριακή.

Ο άντρας που δεν φορούσε μπλούζα εθεάθη να σκαρφαλώνει τον πύργο ύψους 330 μέτρων το απόγευμα. Δεν είναι σαφές από πού ξεκίνησε την ανάβασή του, αλλά εντοπίστηκε ακριβώς πάνω από τους ολυμπιακούς δακτυλίους που κοσμούν το δεύτερο τμήμα του μνημείου, ακριβώς πάνω από το πρώτο επίπεδο θέασης.

Someone is climbing up the Eiffel Tower right now! pic.twitter.com/prpdDIeEN8

— Matt Wallace (@MattWallace888) August 11, 2024