Τουρκία: Σοκαριστική γυναικοκτονία στην μέση του δρόμου – Σκληρό βίντεο

Το ζευγάρι συναντήθηκε για την τελετή περιτομής των γιων τους και σύμφωνα με πληροφορίες, λογομάχησαν για την επιμέλεια των παιδιών. Αυτή τους η λογομαχία είχε τραγικό τέλος.

Η τουρκική κοινή γνώμη είναι συγκλονισμένη από τη νέα γυναικοκτονία στη χώρα.

Η δολοφονία, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, έγινε στη συνοικία Αρναβούτκιοϊ της Κωνσταντινούπολης και κατεγράφη από κινητό τηλέφωνο σε βίντεο ,το οποίο κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας οργή και αγανάκτηση.

Ο δολοφόνος φαίνεται στο βίντεο να κυνηγά την πρώην σύζυγό του, να την πυροβολεί στο κεφάλι και αφού αυτή πέφτει κάτω πυροβολεί άλλες δύο φορές.

The way he goes back to shoot her dead body again…there is something deeply wrong with men and the femicide number in turkey https://t.co/4pKeMbk1aY

