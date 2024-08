Μπορέλ: Η ΕΕ «τρομοκρατημένη» από το νέο πολύνεκρο πλήγμα εναντίον του σχολείου στην Γάζα

«Τρομοκρατημένος» από το πολύνεκρο ισραηλινό πλήγμα εναντίον σχολείου στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Horrified by images from a sheltering school in Gaza hit by an Israeli strike, w/ reportedly dozens of Palestinian victims.

At least 10 schools were targeted in the last weeks. There’s no justification for these massacres

We are dismayed by the terrible overall death toll. 1/2

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 10, 2024