Ιαπωνία: Πανικός μετά τις εκτιμήσεις για μεγασεισμό – «Προετοιμάστε ένα απόθεμα για μία εβδομάδα» λένε οι αρχές

Έκκληση να μην μαζεύουν αποθέματα ούτε να «συγκεντρώνουν υπερβολικές προμήθειες» καταναλωτικών αγαθών, απηύθηναν σήμερα στους πολίτες οι αρχές της Ιαπωνίας, καθώς η ανησυχία που υπάρχει για το ενδεχόμενο ενός «μεγασεισμού» προκάλεσε την αύξηση της ζήτησης.

«Προετοιμάστε ένα απόθεμα για τρεις ημέρες (κατά προτίμηση μία εβδομάδα) ανά άτομο», συνέστησε το υπουργείο Γεωργίας και Αλιείας σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε χθες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, απευθύνοντας επίσης έκκληση στους πολίτες να «αποφεύγουν να κάνουν υπερβολικές προμήθειες» καταναλωτικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Σήμερα, σε ένα σούπερ μάρκετ του Τόκιο, οι υπεύθυνοι τοποθέτησαν ένα πλακάτ με το οποίο ζητούσαν συγγνώμη στους πελάτες για την έλλειψη ορισμένων προϊόντων, η οποία αποδόθηκε σε «πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τον σεισμό».

«Ενδεχόμενοι περιορισμοί στην πώληση υπάρχουν», ανέφερε επίσης το πλακάτ, όπου προστέθηκε πως τα μπουκάλια νερό ήδη παρέχονται μετρημένα λόγω της «αστάθειας» στην προμήθειά τους.

«Η πιθανότητα να συμβεί ένας νέος ισχυρός σεισμός είναι υψηλότερη απ’ ό,τι σε κανονικές συνθήκες, όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα συμβεί με βεβαιότητα ένας σεισμός», ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εκδίδοντας την Πέμπτη, μια προειδοποίησή της, έπειτα από μια δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό 14 ανθρώπων στο νότιο τμήμα της χώρας.

BREAKING: A 7.1 magnitude #earthquake struck southern Japan, triggering a tsunami that has reached western Miyazaki prefecture.

The quake, centered off Kyushu’s eastern coast at a depth of 30 km, prompted a tsunami warning.#tsunami #Japan pic.twitter.com/dHrMJ8qBPJ

— (@Mr_Dark92) August 8, 2024