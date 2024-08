«Είναι περίεργοι»: Η ταμπέλα που απειλεί να ανατρέψει τα πάντα στις αμερικανικές εκλογές

«Είναι περίεργοι».

Με αυτή την απλή φράση, που ξεκίνησε μάλλον τυχαία, η καμπάνια της Κάμαλα Χάρις κατάφερε να απομακρύνει τα φώτα της δημόσιας συζήτησης από τις αδυναμίες του νυν προέδρου Μπάιντγεν και τα στρέψει στον αντίπαλό της, Ντόναλντ Τραμπ.

Η φράση στα αγγλικά είναι weird και το νοηματικό της φορτίο κυμαίνεται, κατά φθίνοντα εννοιολογικό τόνο, από το περίεργος και το παράξενος ως το αλλόκοτος ή και το αλλοπρόσαλλος.

Διαλέγετε και παίρνετε.

Το νέο κλίμα, πέρα από τις δημοσκοπήσεις που της δίδουν πλέον προβάδισμα, ήταν ιδιαίτερα εμφανές και την περασμένη εβδομάδα, όπου και αν η Κάμαλα Χάρις εμφανίστηκε δίπλα στον εκλεκτό της για την αντιπροεδρία, κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς.

Για παράδειγμα ενώπιον ενός ενθουσιώδους πλήθος στη Φιλαδέλφεια και υπό τους ήχους του Freedom της Beyonce, το υποψήφιο προεδρικό δίδυμο υποστήριξε ξανά ότι είναι έτοιμο να προστατεύσει τις αμερικανικές ελευθερίες απέναντι στους «περίεργους» Ρεπουμπλικανούς αντιπάλους τους, Τραμπ και Βανς, που «απειλούν να μάς τις αφαιρέσουν».

«Δεν γυρνάμε πίσω», φώναξε η Χάρις.

Kamala Harris brought the energy to Glendale, AZ, as she rallied a crowd of over 15,000 at Desert Diamond Arena!

Walking out to Beyoncé’s “Freedom,” she made a powerful case for what’s at stake in the 2024 election. https://t.co/miOL1Fz1Y3 pic.twitter.com/2rxaIOYYr3

— The DJ Pest Podcast (@djpest) August 10, 2024