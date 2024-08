Γάζα: Αγρια κλιμάκωση με ισραηλινή επίθεση σε σχολείο και πάνω από 100 νεκρούς

Χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης, αλλά αντιθέτως με εντεινόμενη αγριότητα, μαίνεται η σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς. Το πρωί του Σαββάτου, οι αρχές στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς, ανακοίνωσαν ότι πάνω από εκατό άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς με στόχο σχολείο όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στην πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι έπληξε «κέντρο διοίκησης» της Χαμάς και αμφισβητεί τον απολογισμό της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς που μιλά για σφαγή αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακο, ο βομβαρδισμός «στοχοποίησε εκτοπισμένους που έκαναν την πρωινή προσευχή», στοιχείο που εξηγεί «τον αριθμό των θυμάτων», που κατά την πηγή ξεπερνά «τους 100 νεκρούς».\

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως προχώρησε σε «πλήγμα ακριβείας» εναντίον «τρομοκρατών» οι οποίοι «επιχειρούσαν», κατ’ αυτόν, σε «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» εγκατεστημένο μέσα στο σχολείο ατ Τάμπιν, πλάι στο τέμενος Νταράζ Τούφα. Διαβεβαίωσε πως πριν προχωρήσει στον βομβαρδισμό έλαβε «μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι», συμπεριλαμβανομένων «της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας, της επιτήρησης από αέρος και της συλλογής πληροφοριών».

Από την άλλη, ο κ. Μπασάλ κατήγγειλε «φρικτή σφαγή», περιγράφοντας πως σωστικά συνεργεία είδαν πτώματα στις φλόγες.

«Ομάδες προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά, να ανασύρουν τα πτώματα των μαρτύρων και να διασώσουν τραυματίες», πρόσθεσε.

Προχθές Πέμπτη, η πολιτική προστασία στη Γάζα ανακοίνωσε ότι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε άλλα δυο σχολεία στην πόλη της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε 18 ανθρώπους.

Ο ισραηλινός στρατός και σ’ αυτές τις περιπτώσεις ανέφερε πως στα σχολικά κτίρια λειτουργούσαν «κέντρα διοίκησης» της Χαμάς.

Το Ισραήλ, παρότι η κυβέρνησή του ανακοίνωσε πως συμφώνησε να ξαναρχίσουν την ερχόμενη εβδομάδα διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, εξαπέλυσε χθες νέα επιχείρηση στη Χαν Γιουνίς, με φόντο την πίεση των κρατών που μεσολαβούν, που επιδιώκουν να αποτραπεί ανάφλεξη στην Εγγύς Ανατολή.

Προχθές το Ιράν, που υποστηρίζει τη Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή, κατηγόρησε το Ισραήλ πως επιδιώκει την «εξάπλωση» του πολέμου που ξέσπασε τον Οκτώβριο.

Έπειτα από δέκα μήνες πολέμου, οι μάχες στον παλαιστινιακό θύλακο ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς συνεχίζονται, ιδίως σε ζώνες που το Ισραήλ διαβεβαίωνε πως είχε ελέγξει.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε χθες πως ενεπλάκη σε μάχες, τόσο «χερσαίες» όσο και «στο υπέδαφος» στη Χαν Γιούνις, μεγάλη πόλη στη νότια Λωρίδα της Γάζας που έχει μετατραπεί κατά μεγάλο μέρος της σε συντρίμμια. Έκανε λόγο για «πάνω από 30» αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον «στόχων», θέσεων ή εγκαταστάσεων της Χαμάς.

Προχθές, διέταξε την εσπευσμένη απομάκρυνση του άμαχου πληθυσμού από ανατολικές συνοικίες της πόλης. Ριγμένοι στους δρόμους για την πολλοστή φορά, χιλιάδες άνθρωποι έφευγαν, με τα πόδια, με αυτοκίνητα και κάρα, στριμωγμένοι πάνω σε καρότσες με στρώματα και αποσκευές…

Yet another exodus. Apocalyptic scene as Palestinians in Khan Younis are displaced yet again. This is what genocide in #Gaza looks like. pic.twitter.com/hnEQBmabyj

— Husam Zomlot (@hzomlot) August 8, 2024