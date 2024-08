Με καταδρομικές επιχειρήσεις και drones, σφυροκοπούν τους Ρώσους οι Ουκρανοί

Πολλαπλά χτυπήματα σε περιοχές εντός των Ρωσικών συνόρων φαίνεται ότι πραγματοποιούν οι Ουκρανοί. Εξαιτίας των νέων πληγμάτων, μετά το Κουρσκ, τέθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και η περιοχή Λίπτσεκ που βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, μετά από επίθεση εναντίον ρωσικού στρατιωτικου αεροδρομίου, στρατηγικής σημασίας.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε ρωσική περιοχή, καθώς το Κίεβο συνεχίζει τη μεγαλύτερη παραβίαση εχθρικού εδάφους από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Μόσχας τον Φεβρουάριο του 2022.

Ειδικότερα, αιφνιδιαστική επίθεση στην κατεχόμενη χερσόνησο Κίνμπουρν, στη Μαύρη Θάλασσα, εξαπέλυσαν σήμερα άνδρες των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων σκοτώνοντας περισσότερους από 30 ρώσους στρατιώτες και καταστρέφοντας έξι τεθωρακισμένα οχήματα, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας.

Η επίθεση θεωρείται σημαντική, καθώς η κατάληψη της χερσονήσου από τους Ρώσους, από τους πρώτους κιόλας μήνες της εισβολής, είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ουκρανία δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί τα λιμάνια του Μικολάιβ και της Χερσώνας για εξαγωγές αγαθών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

«Ως αποτέλεσμα της επιδρομής στη κατεχόμενη από τους Ρώσους χερσόνησο Κίνμπουρν, έξι τεθωρακισμένα οχήματα του εχθρού καταστράφηκαν και περισσότερα από 30 εισβολείς εξοντώθηκαν», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η επιδρομή αποκρούστηκε, με ορισμένα μέλη των ουκρανικών δυνάμεων να πέφτουν σε ναρκοπέδιο και τα υπόλοιπα να σκοτώνονται από πυρά. Συνολικά, το Κίεβο έχασε 16 «σαμποτέρ» στη συγκεκριμένη επιχείρηση, υποστηρίζει η Μόσχα.

Στην μία ακόμη επίθεση το βράδυ της Πέμπτης, Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν στρατηγικής σημασίας στρατιωτικό αεροδρόμιο στην περιοχή Λίπετσκ της Ρωσίας, αναγκάζοντας τις αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε μια ακόμη ρωσική περιοχή αυτή την εβδομάδα απόρροια της μεγάλης διασυνοριακής επίθεσης του Κιέβου.

At night, the Armed Forces of Ukraine attacked the military airfield in #Lipetsk with attack drones. The detonation continues, the evacuation of 4 villages has been announced#Russia #UkraineWar pic.twitter.com/cfbRKWkkyV

— Акцент (@AkzentZaporozhe) August 9, 2024