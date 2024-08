Ολυμπιακοί Αγώνες: Αθλητές κολύμπησαν δίπλα σε αγωγούς αποχέτευσης στον Σηκουάνα

Συνεχίζονται τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το ζήτημα της καταλληλότητας του νερού του Σηκουάνα για ορισμένους αγώνες θαλάσσιων σπορ.

Αυτή τη φορά, οι κολυμβητές των 10 χλμ κολύμπησαν δίπλα σε αγωγούς αποχέτευσης.

Αντιδράσεις έχουν προκληθεί τόσο από το συγκεκριμένο συμβάν, με φωτογραφίες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, όσο και από τους ίδιους τους αθλητές που εξέφρασαν από την αρχή των Ολυμπιακών Αγώνων τους προβληματισμούς τους.

