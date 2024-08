ΗΠΑ: Αλιγάτορας «βγήκε βόλτα» στον δρόμο κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Ντέμπι (βίντεο)

Όσο η τροπική καταιγίδα Ντέμπι πλήττει την Νότια Καρολίνα, οι αλιγάτορες και τα γατόψαρα της περιοχής δοκιμάζουν νέα νερά- από λακκούβες μέχρι πισίνες στις αυλές και τους ενδιάμεσους δρόμους.

Σε ένα viral βίντεο, ο Robert Moose Rini παρακολουθεί από το όχημά του έναν αλιγάτορα να διασχίζει έναν βροχερό δρόμο του Hilton Head Island πριν κάνει ένα γρήγορο διάλειμμα σε μια λακκούβα.

Ο Rini λέει ότι είδε για πρώτη φορά το ζώο στη λωρίδα στροφής του πολυσύχναστου δρόμου.

«Φανταστείτε να περπατάτε στη γωνία και να βλέπετε αυτό το πλάσμα», είπε.

“There’s a 7-Footer.” A large alligator was spotted crossing this road in Hilton Head Island, South Carolina, during Tropical Storm Debby. pic.twitter.com/67xMONlCRJ

— AccuWeather (@accuweather) August 7, 2024