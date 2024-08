Οι ΗΠΑ στον «πόλεμο» Ισραήλ – Ιράν, με τα αόρατα F-22 Raptor – Τι σημαίνει για την εξέλιξη της κρίσης

Ενώ το παιχνίδι της αναμονής, με εκτοξεύσεις απειλών, αλλά όχι επιθέσεων, συνεχίζεται στην Μέση Ανατολή, έφτασαν στο Ισραήλ, τα «αόρατα» (stealth) πολεμικά αεροσκάφη F-22 Raptor της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας. Πρόκειται για μια επίδειξη δύναμης που αποσκοπεί στο να αποτρέψει το Ιράν και τους πληρεξουσίους του από το να επιτεθούν, μετά τη δολοφονία του κορυφαίου ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την άφιξη με ανάρτηση στο Χ, αλλά δεν αποκάλυψε πόσα αεροσκάφη έχουν αποσταλεί ή πού ακριβώς προσγειώθηκαν.

Τα F-22 στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα στο Ιράν επειδή «μπορούν να επιχειρούν ανενόχλητα στον ιρανικό εναέριο χώρο χωρίς να το αντιλαμβάνεται το Ιράν», σύμφωνα με τον απόστρατο υποστράτηγο Ντέιβιντ Ντεπτούλα. «Μπορούν να κατασκοπεύουν, να επιτηρούν, και έχουν φυσικά να μεταφέρουν βόμβες».

U.S. Air Force F-22 Raptors arrived in the U.S. Central Command area of responsibility Aug. 8 as part of U.S. force posture changes in the region to mitigate the possibility of regional escalation by Iran or its proxies. pic.twitter.com/BuuzbUHu9s

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 8, 2024