Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη νότια Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη νότια Ιαπωνία, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση.

Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για σεισμό 6,9 Ρίχτερ.

The earthquake initially rated 6.9 has been revised to 7.1. Extensive damage reported and a #tsunami risk remains. #Miyazaki #earthquake #Japan pic.twitter.com/PpYecxQIQt

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται κοντά στις ανατολικές ακτές της νήσου Κιούσου, που είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ιαπωνίας και το δεύτερο σε πληθυσμό.

Λόγω του σεισμού, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως και ενός μέτρου από τις αρμόδιες ιαπωνικές αρχές, σύμφωνα με το δίκτυο NHK.

Οι κάτοικοι και επισκέπτες των νησιών Κιούσου και Σικόκου κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις ακτές και να μεταβούν σε σημεία με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Στις ακτές της περιφέρειας Μιγιαζάκι, ήδη παρατηρήθηκαν κυματισμοί ύψους 50 εκατοστών.

‼TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#地震) M7.1 occurred 19 km S of #Miyazaki-shi (#Japan) 15 min ago (local time 16:42:53). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities’ directives. Updates at the links provided below pic.twitter.com/SmeOWnpPpM

— EMSC (@LastQuake) August 8, 2024