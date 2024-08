Χαμάς: Ποιος είναι ο νέος προσωρινός ηγέτης μετά τον θάνατο του Χανίγια

O Μοχάμαντ Ισμαήλ Νταρουίς θα είναι ο διάδοχος του Ισμαήλ Χανίγια στην ηγεσία πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που επικαλείται το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya και όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Ο Νταρουίς, ο οποίος ζει στο Κατάρ, θα ηγηθεί του πολιτικού γραφείου της Χαμάς μέχρι να διεξαχθούν νέες εκλογές, κατά τις ίδιες πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι σε περισσότερες από 20 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αρχές του Ιράν, μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, σύμφωνα πηγές που επικαλούνται οι New York Times.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ανώτεροι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και εργαζόμενοι στον ξενώνα της Τεχεράνης όπου διέμενε ο αρχηγός της Χαμάς, ο οποίος είχε μεταβεί στο Ιράν για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου της χώρας.

