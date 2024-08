Σε «τροχιά» νέων πρόωρων εκλογών η Βουλγαρία

Την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης επέστρεψε το μικρό κόμμα There Is Such a People (ITN) της Βουλγαρίας, στον πρόεδρο Ρούμεν Ράντεφ, αφού απέτυχε στην συγκρότηση σταθερού κυβερνητικού συνασπισμού, γεγονός που θέτει την Βουλγαρία και πάλι σε τροχιά πρόωρων εκλογών για έβδομη φορά κατά την τελευταία τριετία.

Το ITN ήρθε έκτο στις εκλογές της 8ης Ιουνίου και εξασφάλισε μόλις 16 έδρες στην 240μελή βουλή.

Ελαβε την εντολή στις 29 Ιουλίου, αφού το GERB του Μπόικο Μπορίσοφ και το μεταρρυθμιστικό κόμμα «Συνεχίζουμε την αλλαγή» (PP) απέτυχαν να σχηματίσουν κυβέρνηση.

«Διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε κοινούς στόχους…επιστρέψαμε ανεκπλήρωτη την εντολή», δήλωσε στον πρόεδρο Ράντεφ ο επικεφαλής του ITN Τόρσκο Γιορντάνοφ.

«Ο φαύλος κύκλος των ατελέσφορων εκλογών συνεχίζεται»

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας θα πρέπει τώρα θα διορίσει υπηρεσιακό πρωθυπουργό, ο οποίος θα προκηρύξει εκλογές, τις έβδομες από το 2021, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν σε διάστημα δύο μηνών.

«Ο φαύλος κύκλος των ατελέσφορων εκλογών συνεχίζεται…και δεν προκαλεί μονάχα εκνευρισμό, αλλά επίσης απελευθερώνει σειρά καταστροφικών διαδικασιών», είπε ο Ρούμεν Ράντεφ.

Το κύμα διαδηλώσεων κατά της ενδημικής διαφθοράς το 2020 προκάλεσε την ανατροπή του υπό το κόμμα Gerb κυβερνητικού συνασπισμού.

Η τελευταία εκλογική αναμέτρηση ήταν αποτέλεσμα της κατάρρευσης του κυβερνητικού συνασπισμού στον οποίο συμμετείχε το GERB, που κατείχε την εξουσία κατά σχεδόν ολόκληρη την προηγούμενη 15ετία, και το PP.

Πηγή ΑΜΠΕ