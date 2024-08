Για σφοδρή, πολυήμερη ιρανική επίθεση ετοιμάζεται το Ισραήλ

Για σφοδρή, πολυήμερη, εξαντλητική επίθεση ετοιμάζεται το Ισραήλ

Συμπυκνώνοντας τις τελευταίες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε (στο ΝBC news) ότι το Ισραήλ αναμένει κύματα πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που μάλιστα θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες, ως απάντηση στη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και του διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ.

«Θα προσπαθήσουν να μας εξαντλήσουν», εκτιμά ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος περιέγραψε ως περίπου αφόρητες, πλέον, τις πιέσεις των ΗΠΑ για επίτευξη εκεχειρίας.

«Ο Μπάιντεν θέλει αυτή να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του» ανέφερε.

Οι διαθέσεις του Μπάιντεν μπορούν να ανιχνευθούν εύκολα εάν οι πληροφορίες που είδαν νωρίτερα το φως της δημοσιότητας αληθεύουν.

Ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε προς τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους συνομιλίας την περασμένη Πέμπτη την εξής φράση: «Σταμάτα να με κοροϊδεύεις».

Την πληροφορία μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο δεν επικαλέστηκε πηγές, αλλά μετέδωσε ότι το ξέσπασμα Μπάιντεν ακολούθησε τη δήλωση Νετανιάχου ότι το Ισραήλ προχωρά στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς και σύντομα θα στείλει αντιπροσωπεία για να συνεχίσει τις συνομιλίες.

Στο τέλος της συνομιλίας της Πέμπτης, ο Μπάιντεν φέρεται επίσης να είπε στον Νετανιάχου: «Μην θεωρείτε τον Αμερικανό Πρόεδρο δεδομένο».

Το γραφείο του Νετανιάχου απάντησε στην αναφορά του Channel 12, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν σχολιάζει το περιεχόμενο ιδιωτικών συνομιλιών του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Στη δήλωση τονίζεται ότι ο πρωθυπουργός «δεν επεμβαίνει στην αμερικανική πολιτική και θα συνεργαστεί με όποιον εκλεγεί πρόεδρος και αναμένει από τους Αμερικανούς επίσης να μην επεμβαίνουν στην ισραηλινή πολιτική».

Ανάλογη δυσφορία από την πλευρά Μπάιντεν μεταφέρουν και οι New York Times λέγοντας ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πει κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Νετανιάχου ότι η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς στο Ιράν έγινε σε κακό timing», σε χρονικό σημείο δηλαδή που «οι Αμερικανοί ήλπιζαν ότι θα φτάναμε το τέλος» των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός και μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων.

Την ίδια στιγμή, η πολεμική μηχανή του Ισραήλ βρίσκεται σε πυρετώδεις προεργασίες ενόψει των επαπειλούμενων αντιποίνων του Ιράν.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προετοιμασίες για τη διαμόρφωση του υπογείου καταφυγίου διοίκησης και ελέγχου στην Ιερουσαλήμ έχουν ολοκληρωθεί. Ανάλογα καταφύγια έχουν ετοιμασθεί και για το πολιτικό προσωπικό.

Οσον αφορά στο στρατιωτικό σκέλος, αυτό που έχει ετοιμασθεί είναι το υπόγειο κέντρο διοίκησης. Εχει ειδικά σχεδιαστεί από την ηγεσία πολιτική ασφάλειας του ισραηλινού κράτους για τη διαχείριση πολεμικών καταστάσεων.

Το καταφύγιο – διοικητήριο είναι εξοπλισμένο με όλα τα μέσα διοίκησης και ελέγχου και είναι συνδεδεμένο με το αρχηγείο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (ΙDF) και τα υπόλοιπα κέντρα διοίκησης.

Το ισραηλινό «μπούνκερ» είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να επιτρέπει παρατεταμένη παραμονή σε αυτό και να είναι προστατευμένο από κάθε τύπο οπλικών συστημάτων.

Αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον και την Ιερουσαλήμ αναμένουν ότι το Ιράν και οι αντιπρόσωποί του στην περιοχή θα μπορούσαν να επιτεθούν στο Ισραήλ ήδη από αύριο, σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ως αντίποινα για τις δολοφονίες του στρατιωτικού αρχηγού της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ και του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, την περασμένη εβδομάδα.

Ο στρατηγός Μάικλ Κουρίλα, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, έφθασε χθες στη Μέση Ανατολή, σε ένα προγραμματισμένο ταξίδι που συμπίπτει με τις αμυντικές προετοιμασίες για ένα επαπειλούμενο ιρανικό χτύπημα.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ήδη ότι μεταφέρει μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή και διατηρεί ένα αεροπλανοφόρο στην περιοχή, ενισχύοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία για να βοηθήσει στην άμυνα του Ισραήλ σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης.

«Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συντονίζουν έναν περιφερειακό και διεθνή συνασπισμό για να αποτρέψουν πιθανές επιθέσεις, όπως συνέβη όταν το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες drones και πυραύλους στο Ισραήλ στις 13-14 Απριλίου», γράφουν οι Times of Israel.

Τα ιρανικά αντίποινα αναμένεται να είναι παρόμοια με εκείνη την επίθεση, αν και μεγαλύτερα σε εμβέλεια και σε συντονισμό με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, εκτιμά η ισραηλινή ιστοσελίδα.

Σημειωτέον ότι συνολικά 17 χώρες, μεταξυ των οποίων, ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Γαλλία και Ιορδανία, έχουν εκδώσει οδηγίες άμεσης απομάκρυνσης από τον Λίβανο, για τους πολίτες τους, δημιουργώντας σκηνές χάους στο αεροδρόμιο της Βηρυτού.

.

BEIRUTE – LÍBANO.

Large crowds at Beirut International Airport this afternoon trying to leave the country.

.

Grandes multidões no Aeroporto Internacional de Beirute esta tarde tentando deixar o país.

. pic.twitter.com/fxVgZ3MXjw

— XNEWS (@22BMCG) August 4, 2024