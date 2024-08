Η Βρετανία φλέγεται, ο «εγκέφαλος» των ταραχών κάνει διακοπές στην Κύπρο

Τις ταραχές στη Βρετανία πυροδοτεί μέσω διαδικτυακών καλεσμάτων ο ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον, απολαμβάνοντας την ίδια ώρα τις διακοπές του, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Times, από τις αναρτήσεις του 41 ετών Ρόμπινσον προκύπτει ότι βρισκόταν στην Ισπανία την περασμένη Τρίτη, ενώ υποκινούσε τα επεισόδια ακροδεξιών κατά της αστυνομίας και εναντίον ενός τεμένους στο Σάουθπορτ.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, εκτιμάται ότι στη συνέχεια μετέβη στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τη Daily Mail, που δημοσιεύει και σχετικές φωτογραφίες, πλέον απολαμβάνει τις διακοπές του σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Κύπρο. Ο Ρόμπινσον έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο την προηγούμενη Κυριακή, αφού αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση χωρίς όρους.

The far-right agitator is riling up his 800,000 online followers from abroad and posting images of violence linked to the EDL https://t.co/VGzO70X7WP

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) August 4, 2024